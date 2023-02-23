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Yerel Köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı
Yerel

Köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesindeki köy kahvehanesinde husumet nedeniyle başlayan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 01:00:00 -
Köy kahvehanesinde dehşet: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin İpsala ilçesinde kahvehanede husumet nedeniyle başlayan kavgada muhtar ile akrabası silahlı vurularak hayatını kaybetti. Ardından olay yerinden kaçan saldırgan 2 kişiyi daha yaralayıp kayıplara karıştı.

Olay, Kumdere köyünde akşam saatlerinde kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T. ve Kumdere Köyü Muhtarı Hüseyin Karabatan arasındaki husumet sebebiyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Soruşturma devam ediyor

Kavgada R.T., Karabatan’ı silahla vurdu. O sırada kavgayı ayırmaya çalışan akrabası H.K. de aynı silahtan çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Köyde dehşet saçmaya devam eden R.T. daha sonra da L.G. ve H.K. isimli iki kişiyi daha vurarak kayıplara karıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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