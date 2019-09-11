Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi: 1 gözaltı Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde bir evde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde silah ve uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde köpekle yapılan aramada 2 gram uyuşturucu, 1 adet 7.65 mm'lik tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet 9 mm tabanca mermisi, 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 58 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.