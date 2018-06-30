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Köy bakkalına saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi!

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki köy bakkalı Mevlüt Bengi’nin ölümünü terör örgütü PKK üstlendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 21:44
Köy bakkalına saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi!

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesindeki Türkmen köyünde bakkallık yapan 11 çocuk babası Mevlüt Bengi’nin ölümünü terör örgütü PKK üstlendi.

Terör örgütü PKK tarafından katledilen Bengi, 24 Haziran akşamı saat 21:00 sıralarında kaçırılmış ve cesedi 2 gün sonra bir direğe bağlı halde bulunmuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bengi’nin öldürülmesinin ardından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı aramış ve "Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin" demişti.

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HDP, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunurken; Buldan ise konuya ilişkin açıklamasında “Tıpkı Suruç'ta olduğu gibi yapanlar cezalandırılmıyor. Yapmayanlar sorumlu gösteriliyor. Bu olay derhal açığa çıkarılmalıdır. Kimler tarafından yapılmışsa bu insanlar cezalandırılmalıdır. HDP olarak bu olayları asla kabul etmediğimizi belirtiyoruz” diye konuşmuştu.

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Doğubeyazıt’ın Çiftlik köyü Türkmen mezrasında yaşayan Bengi'nin Yaygınyurt köyü kırsalında öldürülmesinin ardından bölgede 5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zanlıların yakalanması amacıyla operasyon başlatılırken; bölgeye Ağrı'dan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 21:44
  1. Mevlüt Bengi
  2. Terör örgütü PKK
  3. Ağrı
  4. PKK'nın siyasi kanadı HDP
  5. Pervin Buldan
  6. Süleyman Soylu
  7. HDP
  8. HDPKK

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  • DinarlıDinarlı4 sa önce
    Eski Türkiye yok artık.Kim neyi hakediyorsa onu yaşayacak.Cember daraliyor. Çanlar hainlerve işbirlikçileri için çalıyor.Kahrolsun hainler ve yardımcıları...
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