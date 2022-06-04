Kovid-19’un izleri artık siliniyor

Kovid-19 salgınında sağlık sistemi, sağlık insan gücü ve devlet yapısı olarak Türkiye’nin dünyaya örnek bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Memişoğlu, sadece sağlık çalışanlarının değil bütün toplumun uyumuyla bu sürecin başarılı geçtiğini ifade etti.

İstanbul’da, Türkiye’de olduğu gibi dört büyük pik yaşandığını ancak nisan başından itibaren sayıların azaldığını söyleyen Memişoğlu, “Özellikle son 1 ayda çok az miktarda pozitif vaka görmekteyiz. Hastanelerimizde de yoğun bakımlarımızda da ölüm oranlarımızda da şu andaki sayılarımız salgının en düşük olduğu sayılar” diye konuştu.

Kemal Memişoğlu, 11 Mart 2020’de ilk vaka çıktığında hastalığın seyri ve tedavisi konusunda dünyada bir kargaşa yaşandığını, İstanbul’da ise bir koordinasyon merkezinde, salgın sürecini altyapıya olan güvenlerinin de etkisiyle rahatlıkla yönettiklerini belirtti.

“Kimse tedirgin olmasın ama tedbirini alsın”

Memişoğlu, kentte vakaların azalması üzerine Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımları kapatılan hastaneler olup olmadığına ilişkin, salgında vaka sayıları arttıkça hangi hastanelerin ve kliniklerin ne zaman, hangi sayılarla devreye alınacağı ve Kovid’e tahsis edileceği ya da sayılar azaldıkça hangi hastanelerin ve yoğun bakımların bu hastalık haricinde diğer sağlık hizmetlerine sunulacağının planlanarak sürecin yönetildiğini anlattı.

Memişoğlu, şöyle devam etti: “Sayıların bu kadar azaldığı aşamada da sayılarımızı Kovid salgınında minimize edilen şekilde planlamış durumdayız. Örneğin acil durum hastaneleri için söylüyorum, yoğun bakımın çok az bir bölümünü Kovid salgınıyla alakalı ayırmış ama diğerlerini normal işlevini yapacak şekle dönüştürmüş durumdayız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi artık normal fonksiyonuna dönmüş durumda ama çok az miktarda yani -1682 yataklı bir hastane düşünün- çok çok azını şu anda Kovid’e tahsis etmiş durumdayız. Bunu artık diğer salgın hastalıklar veya damar hastalıkları gibi yönetmek durumundayız. Son pikte de böyle yönettik. Artık insanoğlu şunu bilmeli ki şu anda diğer hastalıklar nasılsa Kovid’i de aynı şekilde yönetiyoruz. Salgın, bu şekilde devam ederse normal hastalık gibi yöneteceğimiz bir süreç. Kimse tedirgin olmasın, korkmasın ama tedbirini alsın.”

“Grip vakalarının artacağını öngörüyoruz”

İki senedir özellikle grip gibi hastalıkların çok az görüldüğüne dikkati çeken Memişoğlu, bunun maskenin sağladığı bir avantaj olduğunu söyledi. Memişoğlu, “Özellikle eylül-ekim aylarında griple ilgili bir artışın olacağını öngörüyoruz. Çünkü epeydir influenza virüsü Kovid’in arkasında kalmıştı. Bunda da hassas olmalarını, özellikle okul başlangıcında, sonbaharın ilk döneminde insanların biraz daha maske konusunda veya kendilerini grip hissettikleri anda izole etmelerini, maske kullanmalarını, çocukları eğer gripse, burun akıntısı varsa onları evde tutmalarını önereceğiz” diye konuştu.

Maymun çiçeği hastalığı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, maymun çiçeği hastalığı konusunda da değerlendirmede bulundu. Hastalığın Türkiye’de görülmediğini dile getiren Memişoğlu, maymun çiçeği temas yoluyla bulaştığı için Kovid gibi bir salgına dönüşeceğinin bilim insanlarınca tahmin edilmediğini belirtti. Memişoğlu, “İnşallah Türkiye’ye gelmeden bu hastalıkla ilgili sorun çözülmüş olur” dedi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların bazı branşlardan randevu almakta zorlanmalarına ilişkin ise, “Bazı branşlarda hekim sayımız kamuda azalmış durumda. Her branşta değil ama bazı branşlarda, özellikle az hekimin olduğu, talebin fazla olduğu, hematoloji, plastik cerrahi, cildiye gibi branşlarda bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili Bakanlık bir planlama yapıyor” dedi.