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Aktüel Kovid-19'un genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen keşfedildi
Aktüel

Kovid-19'un genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:09:52 -
Kovid-19'un genetik kodunda "gizlenmiş" bir gen keşfedildi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Kovid-19'un genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.

Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.

Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun RNA virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden daha aldatıcı olabileceğini söyledi.

ORF3d'nin henüz fonksiyonunu veya klinik bir önemi olup olmadığını bilmediklerini dile getiren Nelson, "Ancak bu genin, antikor yanıtının aksine T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz." dedi.

Chase Nelson ayrıca örtüşen genlerin, yeni tip koronavirüsün etkili biçimde çoğalmaya, konakçının bağışıklığını kösteklemeye evrilmesinde önemli yöntemlerden biri olabileceğine işaret ederek "Örtüşen genlerin varlığını ve nasıl işlev gösterdiklerini bilmek, örneğin antiviral ilaçlar yoluyla koronavirüsün kontrol altına alınması bakımından yeni yöntemleri açığa çıkarabilir." değerlendirmesini yaptı.

Keşfin ayrıntıları "eLife" dergisinde yayımlandı.





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