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Aktüel

Kovid-19'u yenen bağışçılara "İmmün Plazma Bağışçısı Beratı" verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:05:08 -
Kovid-19'u yenen bağışçılara "İmmün Plazma Bağışçısı Beratı" verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen bağışçılara "İmmün Plazma Bağışçısı Beratı" verildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın makamında sertifika töreni düzenlendi.

Türk Kızılay tarafından düzenlenen törende, Kovid-19 ile mücadeleyi kazanan ve diğer hastaların da tedavisi için immün plazma bağışçısı olan doktor Burcu Ayvaz, polis memuru Zafer Şahin Gülcan ve imam hatip İsa Ali Musaoğlu'na, beratları verildi.

Törene, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel de katıldı.

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