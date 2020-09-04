Kovid-19'u atlatan Arturo Mina, Erzurumspor kampına katılacak
ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın 03.09.2020 tarihinde yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Futbolcumuz 06.09.2020 tarihinde Erzurum'a gelerek, takımımızın kampına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Arturo Mina'nın 25 Ağustos'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.