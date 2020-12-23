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Aktüel Kovid-19'la mücadele eden doktorlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kovid-19'la mücadele eden doktorlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:36:09 -
Kovid-19'la mücadele eden doktorlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden enfeksiyon doktorları, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesinin enfeksiyon doktorları Ferhan Kerget, Murat Aydın, Nurten Aydın ve hemşir Erdinç Baykal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" fotoğraflarını seçen enfeksiyon doktorları, haber kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" karesine oy verdi.

Oylama sonrası fotoğrafları değerlendiren Ferhan Kerget, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

AA muhabirlerince çekilen her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu ve oy verirken zorlandıklarını ifade eden Kerget, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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