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Aktüel Kovid-19'dan yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kovid-19'dan yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:48:22 -
Kovid-19'dan yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan'ın cenazesi toprağa verildi.

Beykoz'daki Baklacı Mezarlığında yapılan cenaze törenine, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Mercan'ın ailesi, arkadaşları ve üniversite hocalarının yer aldığı az sayıda kişi katıldı.

Fakültenin onur öğrencisi olduğu öğrenilen Mercan, dualarla defnedildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 40 gün yoğun bakımda tedavi gören Mercan, dün sabah hayatını kaybetmişti.

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