Kovid-19'dan olumsuz etkilenen sektörlerin kefalet kullandırımına öncelik verilecek

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Gelecek yıl imalat sanayi sektörü başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörlerin kefalet kullandırımı önceliklendirilecek.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl imalat sanayisinde rekabet gücü ve verimliliğin geliştirilerek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması amacıyla yürütülecek faaliyet ve projeler ile bu alandaki hedeflere yer verildi.

AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, bu yıl sonunda yüzde 20,1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilen imalat sanayisinin milli gelire oranının 2021'de 20,4’e çıkması hedeflendi. İmalat sanayisi ihracatının da gelecek yıl 173,5 milyar dolar seviyesine yükselmesi öngörüldü.

İmalat sanayisi ihracatı içinde öncelikli sektörlerin payının yüzde 40'a, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 37,5'e ve yüksek teknoloji ürünlerin payının yüzde 4,2'ye ulaştırılması amaçlandı.

Bu kapsamda, yerli üretimi ve teknolojik dönüşümü destekleyecek sanayileşme politikalarının kurumlararası eş güdüm ve üst düzey sahiplik içinde oluşturulması ve uygulanması için güçlü bir kurumsal yapı oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı iş birliğinde, Sanayileşme İcra Komitesinin öncelikli olarak ele alacağı konular belirlenecek ve komite yıllık gündem önerileri oluşturulacak.

Sanayileşme İcra Komitesinin yıllık gündemine bağlı olarak belirlenecek kurumlarda sanayileşme koordinasyon birimlerinin oluşturulması sağlanacak.

- İmalat sanayisinin finansmana erişimi kolaylaştırılacak

İmalat sanayi firmalarının uzun dönemli getiriyi hedefleyerek risk almasını sağlayacak, güçlü ve yenilikçi araçlarla finansmana erişimi kolaylaştıran bir yapı oluşturulması amacıyla 2021 hedefleri de belirlendi.

Programda, toplam kredilerde orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payının 2021'de yüzde 7'ye, kalkınma ve yatırım bankacılığı kredi hacminin toplam kredi hacmine oranının yüzde 10'a, KOSGEB destekleri içinde imalat sanayisinin payının yüzde 70'e yükseltilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda, mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak, Kredi Garanti Fonu'nun öncelikli sektörlerde rekabetçiliği ve verimliliği artıracak projelerde kullanılmasına ağırlık verilecek. Fonun yüzde 50'si imalat sanayi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilecek.

İmalat sanayisi sektörü başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörlerin kefalet kullandırımı önceliklendirecek. Kalkınma ve Yatırım Bankası öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından 2021'de 750 milyon dolar tutarında fon temin edilecek.

Banka, firmalara proje analiz aşamasından izlemeye kadar tüm aşamaları kapsayan ekonomik, mali ve teknik yatırım danışmanlığı desteği verecek. Bu çerçevede, tabana yayılmış, firmaları iyi tanıyan kalkınma bankacılığı ve müşteri ilişkisi kaldıraç olarak kullanılarak, yatırımcıların hem finans hem de sermaye piyasaları ürünlerini kullanmalarına imkan sağlanacak.

Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede üstlenilecek rol ve varlığa dayalı menkul kıymet benzeri yapılandırılmış sermaye piyasası ürünleriyle Türk sermaye piyasalarının derinleştirilmesinde ve piyasalara likidite sağlanmasında öncü rol oynanacak.

Yatırım bankacılığı hizmetleri kapsamında firmalara finansal yeniden yapılandırma, halka arz, tahvil, bono, şirket birleşme ve devralmalarına aracılık veya danışmanlık yapılarak her türlü sermaye ihtiyaçları karşılanacak. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen şirketlerine sınır ötesi birleşme-satın alma işlemlerinde danışmanlık hizmeti verilecek.

- "Fonların fonu" oluşturulacak

Teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların desteklenmesi amacıyla girişim sermayesi sistemi geliştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde "fonların fonu" oluşturulacak. Teknoloji ve İnovasyon Fonu kapsamında yapılacak yatırım süreçleri takip edilecek.

Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finansman imkanı kısıtlı, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek olan girişimlere kaynak sağlamak üzere yatırım yapılacak.

İmalat sanayisi ve orta-yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerine yönelik KOSGEB desteklerindeki önceliklendirme sürdürülecek. Proje teklif çağrılarında 11. Kalkınma Planı'nda yer alan sektörlere öncelik tanınacak.

Bölgesel ve stratejik yatırımlar için faiz desteği ve istihdam destekleri avantajlı oran ve sürelerde uygulanacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi uygulamalarına devam edilecek.

Türk Eximbank'ın sanayiye yönelik programları güçlendirilerek öncelikli sektörlerin ihracat kapasiteleri geliştirilecek. Bankanın ödenmiş sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 10 milyar liraya yükseltilmesi için çalışmalar sürdürülecek.

İhracatçı firmaların Türkiye'de üretilmeyen girdiler için kullanacakları vadeli işlemlerine yönelik bir destek programı oluşturulacak. Türk Eximbank'ın ihracatçılara sunduğu forward işlem hacmi artırılacak. Kur riski yönetimi konusunda ihracatçıların bilgi düzeyi ve farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar hızlandırılacak.

- Alternatif finansman yöntemleri çeşitlendirilecek

Başta öncelikli sektörler olmak üzere imalat sanayisine yönelik alternatif finansman yöntemleri geliştirilecek. Sanayi ve teknoloji şirketlerinin hisseye dönüşebilir tahvil ihracı, kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi gibi yollarla bankacılık dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve kullanımın yaygınlaştırılması için düzenleme ve çalışmalar yapılacak.

Büyüme potansiyeli yüksek KOBİ'lere sağlanan krediler hacimsel ve oransal olarak artırılarak, bu firmaların finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Bankacılık sisteminde imalat sanayisine yönelik verilen kredilerin, toplam krediler içerisindeki oranının artırılmasını sağlayacak uygun araçlar geliştirilecek. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında verilen destekler devam edecek.