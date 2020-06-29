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Aktüel

Kovid-19'dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:16:04 -
Kovid-19'dan ölen Iraklı Türkmen siyasetçi Bayraktar toprağa verildi
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar toprağa verildi.

Bayraktar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kerkük kent merkezindeki Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Bayraktar, yaklaşık 10 gün önce yaptırdığı koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini evde karantina altına almıştı.

Dün evde fenalaşan Bayraktar, Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

- Enver Bayraktar kimdir?

Irak'ın Kerkük kentinin Piryadi Mahallesi'nde 1956 yılında dünyaya gelen Bayraktar, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kerkük'te tamamladı. Bayraktar, Bağdat Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.

Bayraktar, başkanlığını yaptığı Türkmen Adalet Partisini 2004 yılında kurmuştu.
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