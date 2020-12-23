Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara destek kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf, Sanatkar ve Gerçek Kişi Tüccarlara Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işletmeleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tüccarlara verilecek desteğe ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Destekler, Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecektir.

Doğrudan hibe desteği 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 14 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit yöntemle tespit edilenler, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tüccarlar bundan yararlanabilecek.

İşyeri kira desteği

Ayrıca destekten yararlananlara büyük şehirlerde 3 ay 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

İşyeri kira bedelinin kira destek tutarının altında olması durumunda söz konusu destek işyeri kira bedeli tutarında sağlanacaktır.

Öte yandan destek usul ve esaslarına ilişkin tebliğin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanması, başvuru süreci ve Ticaret Bakanlığının kısa sürede yararlanabileceği meslekler beklenmektedir.