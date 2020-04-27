Kovid-19’dan etkilenen Avrupa ülkeleri plastiği “hayati sektör” olarak tanımladı

İSTANBUL (AA) - Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) çalışmasına göre, Avrupa’nın birçok ülkesinde plastik sektörü hükümetlerce “Hayati öneme sahip sektör” olarak tanımlanıyor.



PAGEV’den yapılan açıklamaya göre, vakıf, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde plastik sektörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından nasıl etkilendiğini ortaya koyan bir çalışma hazırladı.



PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’nun da yönetim kurulunda yer aldığı Brüksel merkezli, Avrupa Birliği Plastik Derneği (EUPC) temelli çalışma özellikle Avrupa’ya ihracat yapan Türk firmalarına durum analizi yapmaları ve olası fırsatları değerlendirmeleri bakımından ışık tutacak bilgiler de içeriyor.



Çalışmaya göre üretimin devam ettiği Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların gevşetilmeye başlaması ile plastik sektöründe yavaş yavaş talebin arttığı görülüyor.



Ülkelerin birçoğunda üretim devam ederken özellikle otomotiv, mutfak eşyaları, bahçe mobilyaları, beyaz eşya, inşaat, kablo gibi sektörlerde yaşanan keskin düşüş bu sektörlere yönelik plastik üretimini de olumsuz etkiledi.



Buna karşın temizlik, medikal ve ambalaj sektörlerinde yükseliş yaşandı. Tek kullanımlık plastiklere talep de artışa geçti. Örneğin, Litvanya’da tek kullanımlık plastiklere olan talep zirve yaptı. Avrupa’da ayrıca Kovid-19 sürecinde alışverişlerde birden fazla kez kullanılan poşetler yerine hijyen sağlamaya yönelik tek kullanımlık plastik poşetler tavsiye ediliyor. Yunanistan da bu ülkelerden biri.







- Plastik sektörü “Hayati öneme sahip sektör” şeklinde tanımlandı





Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da tek kullanımlık plastikler ve gıda ambalajlarının kullanımı arttı. Avrupa’da kısıtlamaların gevşetilmeye başlaması ile birlikte plastik sektöründe talep artışı da gözleniyor.



Belçika’da plastik sektörünün tümü Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz ve İspanya’da ise sektörün bazı kolları “Hayati öneme sahip” sektör olarak sınıflandırıldı. Hükümetlerce yapılan bu tanımlama sektörlerdeki üretimin devamı açısından olduğu gibi plastiklere bakışın değişmesi anlamında da önem taşıyor.



Avrupa genelinde plastik sektörlerinin Kovid-19 ile mücadeleye destek veren adımlar attıkları ve özellikle sağlık çalışanları için üretimler gerçekleştirdikleri de dikkat çekti.

