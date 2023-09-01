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Dünya Kovid-19 yardımıyla çiftlik açtı: 16 milyon liralık dolandırıcılık!
Dünya

Kovid-19 yardımıyla çiftlik açtı: 16 milyon liralık dolandırıcılık!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:38:00 -
Kovid-19 yardımıyla çiftlik açtı: 16 milyon liralık dolandırıcılık!

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da bulunan "Rasta Pasta Pizzeria" adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, Kovid-19 salgınının işletmesine verdiği zararı gerekçe göstererek sahte başvurular yaparak 600 bin dolardan fazla (yaklaşık 16 milyon lira) yardım fonu alarak dolandırıcılık suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da bulunan "Rasta Pasta Pizzeria" adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, Kovid-19 salgınının işletmesine verdiği zararı gerekçe göstererek sahte başvurular yaparak 600 bin dolardan fazla (yaklaşık 16 milyon lira) yardım fonu alarak dolandırıcılık suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Boston’daki “Rasta Pasta Pizzeria” adlı işletmenin sahibi Dana McIntyre, salgın sürecinde yardım ödeneği için çok sayıda sahte başvuruda bulundu.
Usulsüz yardım talepleri, Mart 2020’de McIntyre’ın yetişkin çocuklarının isimlerini kullanarak var olmayan işletmeler için yardım fonuna başvurmasıyla başladı. McIntyre, ardından pizzacıdan hiç gelir elde edemediğini öne sürerek daha fazla yardıma başvurdu.

Salgından ağır etkilenen küçük işletmelerin maaş bordrosu ve diğer masraflarını karşılamak için düşük faizli özel kredilere erişimine olanak sağlayan Maaş Koruma Programı (PPP) ile yaklaşık 660 bin dolarlık kredi başvurusu yapan McIntyre, başvuru formunda işletmesinin büyüklüğü konusunda çok sayıda yanlış beyanda bulundu.

MyIntyre, birkaç ay sonra restoranı satmasına rağmen ödenek almaya devam etti.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, McIntyre’ın fonları, Vermont'ta bir alpaka çiftliği, 8 alpaka, iki araç ve kripto para temalı radyo programının yayını olmak üzere diğer kişisel harcamaları için kullandığını bildirdi.
McIntyre, zor durumdaki işletme sahiplerine sağlanan 660 bin dolardan fazla federal yardımı, hileli şekilde kabul ettiği gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırıldı.
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