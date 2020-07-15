Kovid-19 vakalarının bir milyona yaklaştığı Hindistan'da sokağa çıkma yasakları geri geldi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir milyona yaklaştığı Hindistan'da çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülke basınındaki habere göre, salgın riskinin yüksek olarak değerlendirildiği Maharashtra, Tamil Nadu, Batı Bengal ve Assam eyaletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda eyalet ve bu eyaletlere bağlı bazı bölgelerde bugünden geçerli olmak üzere bir hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi.

Microsoft, Apple ve Amazon gibi tanınmış teknoloji şirketlerinin ofislerinin de bulunduğu güneydeki teknoloji merkezi Bangalore de sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler arasında yer aldı.

Salgın nedeniyle ülkenin diğer bölgelerindeki işlerini kaybeden yaklaşık 2,5 milyon göçmen işçinin evlerine döndüğü Bihar eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı iki hafta olarak açıklandı.

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği eyaletlerde halk, sadece gıda alışverişi ve sağlık hizmetleri ihtiyacı gibi acil durumlarda sokağa çıkılabilecek.

- Kovid-19'un ülkenin çeşitli bölgelerde farklı zamanlarda zirve yapması bekleniyor

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, koronavirüs vakalarının ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda zirve yapmasının beklediğini açıkladı.

Vardhan, ülkede her gün 280 binden fazla kişiye test uygulandığını ve toplam test sayısının 12 milyona ulaştığını söyledi.

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 29 bin 429 yeni vakayla toplam Kovid-19 vaka sayısı 936 bin 181'e ulaşırken, salgına bağlı 582 yeni ölümün kaydedildiği ülkede toplam ölü sayısı ise 24 bin 309'a ulaştı.

















