  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovid-19 vaka sayısı Filipinler'de 30 bini, Nepal'de 9 bini aştı

Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı Tayland'da 3 bin 148'e, Japonya'da 18 bin 649’a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:41:23 -
Kovid-19 vaka sayısı Filipinler'de 30 bini, Nepal'de 9 bini aştı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı Filipinler'de 30 bini, Nepal'de 9 bini aştı.

Filipinler'de bugün açıklanan yeni tip koronavirüs vaka sayısı 653 olarak kayda geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığının açıklamasında, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 653 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 30 bin 52'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1169'a yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 7 bin 893 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Nepal'de vaka sayısı 9 bin 26'ya ulaştı

Nepal basınına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 421 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 9 bin 26'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybının 23'e yükseldiği, şimdiye kadar virüs tespit edilen 1772 kişinin de iyileştiği belirtildi.

- Tayland'da vaka sayısı 3 bin 148'e çıktı

Bangkok Post’un haberine göre, Tayland’da son 24 saatte yurt dışından dönen 1 Taylandlı erkek çocuğunda Kovid-19 görülürken, toplam vaka sayısı 3 bin 148'e yükseldi.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, bugüne kadar virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüse rastlanan 3 bin 18 kişi iyileşti.

Ülkede 27 gündür yurt içi kaynaklı yeni vaka görülmedi.

- Japonya'da vaka sayısı 18 bin 649’a yükseldi

Japonya’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 56 artışla 18 bin 649’a yükselirken, virüs kaynaklı ölüm bildirilmedi.

Yeni vakalardan 35'i başkent Tokyo’da tespit edilirken, kentteki toplam vaka sayısı 5 bin 783’e ulaştı.

Vakalar, Osaka’da 1809’a, Kanagawa’da 1431’e, Hokkaido’da 1197’ye, Saitama’da 1035’e, Çiba’da 921’e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı