  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 tedbirleri kapsamında Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı
Aktüel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:49:10 -
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Emet'te ev ziyaretleri yasaklandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev ve akraba ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, mevlit ve doğum günü etkinlikleri 15 günlüğüne yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, devletin tüm kurumlarıyla salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı, bu çerçevede uyulması gereken kurallar belirlenerek kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadele için etkin olarak tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu amaçla salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 15 gün süre ile sınırlandırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
Sisi'den Türkiye talimatı!
Dünya

Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır'da darbeci Sisi'nin bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberler yapmama talimatı verdiği ..
Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi
Medya

Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay