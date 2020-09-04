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Aktüel Kovid-19 sonrası ilk küresel tüketici ve ev elektroniği fuarı Berlin’de
Aktüel

Kovid-19 sonrası ilk küresel tüketici ve ev elektroniği fuarı Berlin’de

Normalde 1 hafta boyunca süren fuar bu yıl 3-5 Eylül tarihlerinde 3 günde tamamlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:49:47 -
Kovid-19 sonrası ilk küresel tüketici ve ev elektroniği fuarı Berlin’de

BERLİN (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok teknoloji fuarı iptal edilirken, Berlin’de her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2020, bu yıl yarı "fiziksel", yarı da "sanal" (online) olarak düzenleniyor.

Sony, Lenovo, Amazon, Philips ve Samsung gibi bilinen markaların eksikliğinde kısa formatta gerçekleştirilen dünyanın en önemli tüketici ve ev elektroniği fuarına, Vestel, Arçelik ve Beko gibi elektronik sektöründe Türkiye'nin önde gelen oyuncuları da katılmadı.

Normalde 1 hafta boyunca süren fuar bu yıl 3-5 Eylül tarihlerinde 3 günde tamamlanacak.

Sadece akredite olmuş ziyaretçilere izin verilirken, 180 bin metrekarelik ve 26 salonluk fuar alanın sadece bir kısmı “Küresel Basın Konferansları”, “Hareketlilikte değişim IFA Next" ve alıcıların yeni ürünler alabildikleri “Perakende&Ticaret” olmak üzere üçe bölündü.

Şirketlerin bu yıl fuara yüksek maliyetler, çalışanların sağlık riskleri ve fuarın başlamasına kısa bir süre kala iptal edileceği endişesinden dolayı katılmadıkları belirtiliyor.

IFA, geçtiğimiz yıllarda küresel çapta ilgi gören bir etkinlik haline gelirken, başta oteller ve taksiler olmak üzere Berlin ekonomisine katkısı oluyordu.

Kovid-19 sonrası gerçekleştirilen ilk küresel tüketici ve ev elektroniği fuarına sınırlı sayıdaki iş insanı, gazeteci ve ziyaretçinin katılmasına izin verilirken, fuarın müdavimlerine de tanıtım ve panelleri online izleme imkanı sunuluyor.

Fuarda, geçen yıl yaklaşık 2 bine yakın şirket ürünlerini sergilerken bu yıl sadece 150 şirket fiziksel olarak yer alıyor ve 1.400’ü sanal olarak katılıyor.

Standı olmayan firmalara kendilerini tanıtabilecekleri “Sanal Pazar Yeri” hizmet verilirken, fuardaki çok sayıda etkinlik "Xtended Space" ile internet üzerinden ücretsiz olarak yayınlanıyor.

IFA İcra Direktörü Jens Heithecker, fuarda tek önceliklerinin sağlık ve güvenlik olduğunun altını çizerek, IFA’nın bu yıl Messe Berlin için “karlı” olmadığını fakat markanın geleceğine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Heithecker, salgında Berlin'de IFA’nın düzenlenmesini "İş yapmak söz konusu olduğunda, hiçbir şey kişisel bağlantının yerini alamaz.” ifadeleriyle açıklayarak, “Birlikte salgının ve sonuçlarının ötesine bakabileceğimizi gösteren bir sembol. Artık ortaya çıkacak olan 'yeni normali' inşa etmek ve şekillendirmek endüstriye, perakendecilere, medyaya ve tüketicilere kalmış.” ifadesini kullandı.

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