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Aktüel Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı
Aktüel

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:37:09 -
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 16, Güney Kore'de 266 vakaya rastlandı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 16, Güney Kore'de 266 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 16 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 967'ye çıktı. 

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 925 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 14'ünün durumu ağır olmak üzere, 408 olarak açıklandı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 8'i yurt dışı kaynaklı, 266 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 17 bin 665’e yükseldiği Güney Kore'de virüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tespit edilen vakalardan 97'si Seul'de görülürken, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 14 bin 219 kişi iyileşti.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul’deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının dün itibarıyla 841'e yükseldiği ifade edildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Kovid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

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