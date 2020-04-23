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Aktüel

Kovid-19 salgını sürecinde doğayla iç içe yaşıyor

Düzce'deki iş yerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapanmasının ardından yayladaki evine çıkan ve yaklaşık 40 gündür burada yaşayan Mehmet Albayrak, izole bir hayat sürüyor - Albayrak: - "Benden hariç 2 hane hayvancılıkla uğraşıyor. Onlar zaten yaz kış buradalar. Ben de doğayı sevdiğim için kendimi buraya kapattım. Ben ve o iki haneden başka kimse yok. Buralara göz kulak oluyoruz"

2020-04-23 11:23:43 -
Kovid-19 salgını sürecinde doğayla iç içe yaşıyor

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'deki iş yerinin geçici süreyle kapatılmasının üzerine yayladaki evine çıkan ve yaklaşık 40 gündür burada yaşayan Mehmet Albayrak, izole bir hayat sürüyor.

Lokal işletmeciliği yapan Albayrak, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında iş yerinin geçici süreyle kapatılmasının ardından, kente 33 kilometre mesafede bulunan 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'ndaki evine çıktı.

Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gündür burada yaşadığını söyledi.

Düzce Valiliğinin aldığı kararla yaylalara girişlerin kapatıldığını ve kendilerini burada karantinaya aldıklarını söyleyen Albayrak, "Benden hariç 2 hane hayvancılıkla uğraşıyor. Onlar zaten yaz kış buradalar. Ben de doğayı sevdiğim için kendimi buraya kapattım. Ben ve o iki haneden başka kimse yok. Buralara göz kulak oluyoruz." diye konuştu.

- "Günler burada çok güzel geçiyor"

Yaylaya ilk çıktığında 1,5 metre kar olduğunu belirten Albayrak, "Alınan çok doğru bir kararla erişim kapandı. Ben ilk çıktığımda 1,5 metre kar vardı. Sakarca, Kütüklü, Sinekli, Topuk Yaylası birbirine bağlılar. Buradan Abant'a kadar yaya bir şekilde iniliyor. Gün içinde yaya olarak yaylaları dolaşıyorum. Sessiz sakin." ifadelerini kullandı.

Albayrak, günlerinin çok güzel geçtiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Un, şeker, yağ ve diğer bütün ihtiyaçlarımı aldım da çıktım. Bunlar olduktan sonra yaylada aç kalmazsınız. Kendi ekmeğimi kendim yapıyorum. Çevrede bulunan yaylaları dolaşıyorum. Benden başka da kimse olmuyor."


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