  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi
Ekonomi

Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:01:46 -
Kovid-19 salgını nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ihtiyaç sahipleri desteklendi

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 11 milyon kişiye sosyal yardım yapıldı.

Sosyal Kalkınma Bakanı Libdiwe Zulu, basına yaptığı açıklamada, yardım miktarının yaklaşık 1 milyon dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Zulu, "Ülke genelinde salgının başladığı marttan itibaren 11 milyon kişi, salgın döneminde sosyal yardımdan faydalandı." dedi.

İhtiyaç sahibi kişilere yardımların ocak ayına kadar devam edeceğini dile getiren Zulu, yardım başvurularının devam ettiğini kaydetti.

Ülkede pozitif vaka sayısı 836 bin 764'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 747'ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler
Gündem

Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler

Müslümanların en büyük gücü Dua'yı aklınca tiye alan Nihat Genç'in bu tutumuna takipçileri bile isyan etti.
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu
Gündem

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu

Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay