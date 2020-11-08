Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak

Dünyanın en eski Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren ve 192 ülkenin posta teşkilatına üye olan Dünya Posta Birliği (UPU) Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı, PTT AŞ Genel Müdürü ve UPU Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gülten başkanlığında İsviçre'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 27. Dünya Posta Kongresi'nin Ağustos 2021'de Fildişi Sahili'nde yapılmasına karar verildi. Fildişi Sahili'nde önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacak değerlendirmede, aynı yılın eylül ayında İsviçre'de yapılması planlanıyor.

2016 yılında İstanbul'da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi ile başlayan ve "İstanbul Stratejisi" ile şekillenen dönemin ardından, İdari Konsey Başkanlığı Fildişi Sahili'ne devredilecek.

"Pandemi posta sektörünü derinden etkiledi"

Hakan Gülten, UPU'nun dünya posta kuruluşlarının işbirliğini her anlamda artırmak, ağını sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle geliştirmek gibi sorumlulukları olduğunu, salgının posta sektörünü derinden etkilediğini belirtti.

Hakan Gülten, salgının henüz bitmeyeceğinin tahmin edilmediği bu dönemde UPU'nun yönetimine ilişkin belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle Fildişi Sahili'nde yapılması planlanan kongrenin ertelenmesi ile başlayan süreçte üye ülkelerin talepleri doğrultusunda Olağanüstü İdari Konsey toplantısı yapılmasına karar verildi. İstişarelerimiz neticesinde tüm ülkelerin uzlaşması için bir öneri hazırlandı.Aralarında uzlaşmaya yönelik girişimlerimizden olumlu sonuçlar aldık.Posta teşkilatlarının gelişimine katkı sağlayan derneğimiz, posta sektöründe olağanüstü özveri ile çalışan kadromuz ve müşterilerimiz, sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz. "

"Posta teşkilatlarının Birliğin çalışmalarını etkin bir şekilde yürütme konusundaki ortak sorumluluğu"

Olağanüstü İdare Meclisi toplantısının salgının koşulları nedeniyle sınırlı bir süre içerisinde fiziksel ve sanal ortamda gerçekleştirildiğini belirten Gülten, 27. kongreye ev sahipliği yapacak olan Fildişi Sahili'ne samimi çabaları ve kongre düzenleme istekleri için teşekkür etti. zor koşullara rağmen.

Salgın nedeniyle posta kuruluşlarının önümüzdeki dönemde daha karmaşık sorunlarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret eden Gülten, "Her dönem yeniliğe açık olan posta kuruluşları, bu doğrultuda hareket ederek hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. çağın gereklerine. " dedi.

Posta hizmetlerinin tüm dünyada tek bir ağ gibi çalışmasını sağladıklarını ifade eden Gülten, "Birliğimizin çalışmalarını en etkin şekilde yürütmek dünyadaki tüm posta kuruluşlarının ortak sorumluluğudur" dedi.