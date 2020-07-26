Kovid-19 normalleşmesi sürecinde Malezya'daki parkların ziyaretçileri artıyor

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artış hızının düşüşe geçmesi ve aktif vakaların azalması üzerine geçen aydan bu yana uygulanan normalleşme süreci kapsamında, başkent Kuala Lumpur sakinleri, uzun zamandır gidemedikleri park alanlarını yeniden ziyaret etmeye başladı.

10 Haziran'da ilan edilen normalleşme sürecinde kısmen ziyarete açılan ve 1 Temmuz'dan itibaren spor ve piknik yapılmasına da izin verilen parkların ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak piknik, yürüyüş ve spor alanları yeniden düzenlenen parkların girişinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek iletişim bilgilerini yazmaları şart koşuluyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Perdana Botanik Parkı da Kovid-19 tedbirlerinin ardından ziyaretçilerine kavuşan parklar arasında yer alıyor.

- 1 Temmuz'dan itibaren ziyaretçiler arttı

AA muhabirine konuşan parkın güvenlik görevlilerinden Mohd Hilfi Nur, Perdana Botanik Parkı'nın şimdiye kadar yerli ve yabancı çok sayıda tabiat meraklısının yoğun olarak uğradığı bir yer olduğunu belirterek, "Ziyaretçiler burada çok sayıda bitki ve hayvan türlerini keşfedip kafa dinleyebiliyor. Burası Kuala Lumpur'un gürültüsünden kaçmak için en çok tercih edilen yerlerden birisi." dedi.

Mohd Hilfi, 18 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren kısmi sokağa çıkma yasağı boyunca parkın tamamen bakımdan geçirildiğini söyleyerek "Lavabo, mescit ve çocuk parkı gibi toplu alanlarda bakımlar yapıldı. Bu alanlar, sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra sosyal mesafe içinde kullanılabilecek şekilde yeniden düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Normalleşmenin başladığı 10 Haziran'dan sonra ilk günlerde parka ziyaretlerin sayısının çok az olduğunu ifade eden Mohd Hilfi, "İlk 2 hafta çok az ziyaretçinin olduğunu söyleyebiliriz. Ama 1 Temmuz'dan sonra spor faaliyetlerine izin verilmesiyle park daha bir canlılık kazandı." şeklinde konuştu.

Mohd Hilfi, parkın günlük ortalama ziyaretçi sayısının Kovid-19 öncesine kıyasla neredeyse yarı yarıya daha az olduğunu kaydederek, ziyaretçi sıklığının eski düzene dönmesi için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

- Kuala Lumpur'un en eski parkı

Kuala Lumpur'un en eski parkı olarak bilinen ve 1988'de İngiliz idarecileri tarafından yapılan Perdana Botanik Parkı, şehrin merkezinde 91,6 hektarlık bir alanı kaplıyor.



Başkentin birçok önemli noktasının yakınında bulunan parkın etrafında Malezya Parlamentosu, şehrin merkez camilerinden Masjid Negara ve Malezya Ulusal Müzesi bulunuyor.



1975'ten bu yana geliştirilerek bünyesine oyun parkı, hayvanat bahçesi ve bitki müzesi ilave edilen park, 2011'de farklı bitki ve ağaç türlerinden oluşan bahçelerin de eklenmesinin ardından botanik park halini aldı.