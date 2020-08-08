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Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933, Meksika'da 794 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:10:32 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933, Meksika'da 794 kişi hayatını kaybetti.
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