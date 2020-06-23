  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kovid-19 nedeniyle rekabet savunmaları ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:30:33 -
Kovid-19 nedeniyle rekabet savunmaları ertelendi

ANKARA (AA) - Rekabet Kurumu, 24 Haziran-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak 9 sözlü savunma toplantısını erteledi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 24 Haziran'da, Google hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 Temmuz'da, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Temmuz'da, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Temmuz'da, Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 73 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da, sıcak hava balonu işletmeciliği ve turizm acenteliğinde faaliyet gösteren 30 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 Ağustos'ta, gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve teşebbüslerden gelen talepler gözetilerek, tarihleri daha sonra belirlenmek üzere ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı