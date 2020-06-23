Kovid-19 nedeniyle rekabet savunmaları ertelendi

ANKARA (AA) - Rekabet Kurumu, 24 Haziran-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak 9 sözlü savunma toplantısını erteledi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 24 Haziran'da, Google hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 1 Temmuz'da, MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Temmuz'da, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Temmuz'da, Van Doğalgaz ve Mekanik Tesisat Firmaları Mesleki Dayanışma Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da, Ege Konteyner Nakliyecileri Derneği ve 73 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da, sıcak hava balonu işletmeciliği ve turizm acenteliğinde faaliyet gösteren 30 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 Ağustos'ta, gübre sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta, su arıtma tesislerinde kimyasal arıtım ve dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan kimyasal ürünler alanında faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos'ta yapılmasına karar verilen sözlü savunma toplantıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve teşebbüslerden gelen talepler gözetilerek, tarihleri daha sonra belirlenmek üzere ertelendi.