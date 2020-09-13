  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 nedeniyle kapatılan Madrid'in tarihi bit pazarının esnafı çözüm istiyor
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle kapatılan Madrid'in tarihi bit pazarının esnafı çözüm istiyor

Ekonomik krize daha fazla tahammül edemeyeceklerini belirten ve 11 haftadır her pazar eylem yapan esnaf ve seyyar satıcılar, yüzde 50 kapasiteyle bit pazarının açılmasını talep ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:33:45 -
Kovid-19 nedeniyle kapatılan Madrid'in tarihi bit pazarının esnafı çözüm istiyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'in tarihi bit pazarı Rastro'daki esnaf ve seyyar satıcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 6 aydır kapalı tutulan pazarın tekrar açılması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Kentin sembollerinden olan ve Kovid-19 öncesine kadar her pazar günü 06.00 ile 14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren Rastro, salgına karşı tedbir amacıyla mart ayından bu yana kapalı.

Madrid'in Latina Mahallesi'nde kurulan ve pazar günleri halkın buluşma yerlerinden biri olan Rastro'da ticari faaliyetlerin durdurulmasından dolayı çok zor durumda olduklarını belirten esnafın başlattığı eylemler 11. haftasını doldurdu.

Rastro'nun girişindeki meydanda her pazar toplanan mağdur esnaf ve seyyar satıcılar, "6 aydır bir avro bile gelir elde edemediklerini ve mevcut duruma daha fazla tahammül edemeyeceklerini" söyleyerek, yerel yönetimden bir an önce pazarın açılmasına izin vermelerini istedi.

Salgının boyutunun farkında olduklarını ve belediyeye tekliflerini haftalar öncesinden sunduklarını kaydeden esnaf, Rastro'nun yüzde 50 kapasiteyle (1000 yerine 500 tezgah) açılmasını, satıcıların ikiye ayrılarak haftada bir dönüşümlü olarak tezgahlarını kurmasını, alanın genişletilerek, tüm sağlık şartlarının (maske, el hijyeni ve sosyal mesafe) yerine getirilmesinin garanti edilmesini istiyor.

Madrid Belediyesi, esnafın talebini gündemine alsa da henüz çözüm getirecek bir karar alınmadı.

Madrid'in kültürel ve turistik değerlerinden biri olarak bilinen tarihi bit pazarı Rastro'nun önlem alınmazsa yok olacağı savunuluyor.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülke olan İspanya'da son verilere göre vaka sayısı 566 bin 326'ya ulaşırken, bunun 3'te 1'i Madrid'de tespit edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Spor

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, ama olmadığını açıkladı.

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar
Gündem

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı festival, tiyatro, konser kısıtlaması kararı aralarında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı