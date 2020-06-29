Kovid-19 nedeniyle Filistin’in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı

KUDÜS (AA) – Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iki günlüğüne giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.



Beytullahim Valisi Kamil Hamid yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle kentteki tüm sosyal etkinliğin durdurulduğunu, sokağa çıkma yasağının getirildiğini ve kentin iki günlüğüne giriş çıkışlara kapatıldığını belirtti.



Hamid, son bir haftada kentte 120 vakanın tespit edildiğine işaret ederek, salgının şehir merkezi, belde ve kente bağlı Filistin mülteci kamplarının tamamında yayıldığını kaydetti.



Valiliğin söz konusu talimatının ardından Filistin güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışlarına barikatlar kurdu, şehirdeki birçok noktaya konuşlandı.



Hazreti İsa’nın doğduğu yer olarak bilinen ve Hristiyanlığın en kutsal şehirlerinden biri kabul edilen Beytullahim, Filistin’de Kovid-19 vakası görülen ilk yer olmuştu. Bunun üzerine Filistin Yönetimi, Hristiyan turistlerin uğrak yeri olan bu kenti 3 Mart’ta yaklaşık 2 aylık bir süreyle tamamen giriş ve çıkışlara kapatmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere ülkedeki vaka sayısı 2 bin 345’e yükselirken iyileşenlerin sayısı 621 oldu.



Ayrıca, işgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.