Kovid-19 kırtasiyecileri de olumsuz etkiledi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlaması nedeniyle kırtasiye piyasasında beklenen hareketliliğin yaşanmadığını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sezonluk iş yaparak geçimini sağlamaya çalışan çok sayıda iş yerinin durumunun okulların açılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Bu yıl Kovid-19 salgını sebebiyle eğitim-öğretim sezonu başlarken kırtasiye piyasasında beklenen hareketliliğin yaşanmadığına dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde her yıl yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula başlamasıyla yıllık 15 milyar liralık okul alışverişi yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanıyordu. Ancak bu yıl kırtasiyeci esnafımız başta olmak üzere okul araç gereçlerini satan hiçbir esnafımız okul alışverişlerinden umduğunu bulamadı."

Vaka sayılarının son zamanlarda artması ve bazı illerde ek tedbirlerin hayata geçirilmesiyle okulların açılma tarihinin yeniden ertelenebileceğinin akıllara geldiğini kaydeden Palandöken, uzaktan eğitimde dersler online sürdürüldüğü için okul kıyafeti ve birçok araç gerece ihtiyaç duyulmadığının altını çizdi.

Palandöken, "İş yapamayan kırtasiyeci esnafımız piyasadaki belirsizlik nedeniyle ne yapacağını bilmiyor. Diğer sektörlerde olduğu gibi kırtasiyeci esnafımız da Bağ-Kur, SSK, vergi, kira ve piyasaya olan borçlarını ödeyemiyor." değerlendirmesinde bulundu.