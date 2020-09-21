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Aktüel Kovid-19 karantinasına rağmen evinde bulunmayan kişiye para cezası
Aktüel

Kovid-19 karantinasına rağmen evinde bulunmayan kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:02:49 -
Kovid-19 karantinasına rağmen evinde bulunmayan kişiye para cezası

AĞRI (AA) - Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında kafeler, restoranlar, çay bahçeleri, restoranlar, nikah salonları, camiler ve kuaför gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 493 noktada denetim gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetimler yaptı.

Pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza uyguladı.


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