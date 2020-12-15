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Aktüel Kovid-19, İspanya'da restoran sektörünü derinden vurdu
Aktüel

Kovid-19, İspanya'da restoran sektörünü derinden vurdu

Ülkede 2020'de 85 bin kafeterya-restoran kapanırken sektör 67 milyar avroluk kayıp açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:05:30 -
Kovid-19, İspanya'da restoran sektörünü derinden vurdu

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden ülkelerden İspanya'da restoran sektörü, 2020'de çok büyük kayıpları olduğunu duyurdu.

İspanya Kafeterya ve Restoran Sahipleri Derneği tarafından paylaşılan verilerde, 2020'de sektörün toplam kaybının 67 milyar avro olduğu, şimdiye kadar 85 bin iş yerinin kapandığı ve sektördeki değer kaybının yüzde 50'ye ulaştığı bildirildi.

Restoran sektörünün İspanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 6,7'sini, istihdamın da yüzde 8,7'sini oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, mevcut durumda sektördeki 334 bin 100 çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı belirtildi.

İspanya'da 1 milyon 715 bin 400 kişiye istihdam sağlayan restoran sektöründe "680 bin çalışanın işinin pamuk ipliğine bağlı olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, yeni iş kayıplarının ve kepenk kapatan restoranların olmaması için hükümetten kısa çalışma ödeneğini uzatması ve sektöre yönelik yardımları artırması istendi.

Dernek Başkanı Jose Luis Yzuel, "Durum oldukça ciddi, dramatik. Bizim evden çalışma gibi bir durumumuz yok. Maalesef çok sayıda işletme bu süreçte yarı yolda kalacak. Acil yardım planı gerekiyor." dedi.

İspanya İşverenler Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi de "Salgından en fazla zarar gören sektör, restoran işletmeleri." diyerek hükümeti ve yerel yönetimleri uyguladıkları sıkı Kovid-19 tedbirlerinden dolayı eleştirdi.


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