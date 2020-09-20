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Ekonomi Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış
Ekonomi

Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış

Kamu İhale Kurumunun (KİK) son yıllarda internet ortamına taşıdığı e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalar sayesinde 1 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde e-ihale sayısı 4 kattan fazla artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:28:00 -
Kovid-19 ile e-ihalede 4 kat artış

Salgın sürecinde e-ihale uygulamasının sağladığı kolaylıklar sayesinde ortalama teklif sayısında yüzde 25 artış kaydedildi. KİK’in 2017’de devreye aldığı e-ihale uygulamasının kullanılma oranı geçen yıl nisan-ağustosta yüzde 9,22 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 39,19’a yükseldi.

“1 milyar lirayı aşan tasarruf''

KİK Başkanı Hamdi Güleç, son yıllarda devreye aldıkları e-doküman, e-tebligat, e-ihale ve e-eksiltme gibi uygulamalarla elde edilen tasarrufun 1 milyar lirayı aştığını söyledi. Güleç, ihalelerde rekabetin ve saydamlığın tesisiyle, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ilkeleri doğrultusunda yürüttükleri çalışmaları, e-şikayet, e-teminat, e-sertifika gibi yeniliklerle sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Hedeflerinin 2021 sonuna kadar kişilerin ihalelere erişimini ve işlemlerini kolaylaştıracak akıllı uygulamalarla kamu alımlarını bütünüyle elektronik ortamda yönetilebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getiren Güleç, “Mevcut e-ihale uygulamalarına ilişkin sektör paydaşlarının memnuniyetlerini ölçmeye ve sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar da düzenli olarak yürütülüyor” dedi

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