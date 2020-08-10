  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kovid-19 "helal turizme" ilgiyi artırdı

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan: - "Bu dönemde helal turizm otel sayında ciddi artış var. Bizim yeni tespit ettiğimiz 30'a yakın otel bu konsepte dönüştü" - "Helal turizmde misafirin harcama kapasitesi daha yüksek, kişi başı harcama Türkiye genelinde tespit ettiğimiz bin 296 dolar"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:07:38 -
Kovid-19 "helal turizme" ilgiyi artırdı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde helal turizme ilginin arttığını belirterek, "Bizim yeni tespit ettiğimiz 30'a yakın otel bu konsepte dönüştü." dedi.

Turhan, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle helal turizm hizmeti sunan otellerin girişi, plajı, havuzları, restoran ve odaları başta olmak üzere tüm bölümlerinde tedbir alındığını söyledi.

Misafirlerin sağlığını korumanın öncelikleri olduğunu aktaran Turhan, bu süreçte çok ciddi önlemler alan otellerin, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendiğini dile getirdi.

Bazı otellerin içinde maskesiz gezmenin yasaklandığını anlatan Turhan, her misafirden sonra odanın havalandırıldığını ve temizlendiğini, hemen müşteri alınmadığını ifade etti.

Turhan, yurt içinde tespit ettikleri sahil destinasyonunda 70 civarında helal konseptli çalışan otel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dönemde yeni yeni oteller tespit etmeye başladık. Pandemi nedeniyle yabancı turistin daha az gelmesinden helal turizme ilgi arttı. Tesis sahipleri, daha az zararla sezonu kapatmak için yerli turiste yöneliyor. Bu dönemde helal turizm otel sayında ciddi bir artış var. Bizim tespit ettiğimiz 30'a yakın otel bu konsepte dönüştü. Ana pazarının büyük bölümü zaten iç pazar. Yeni açılan oteller, sahada takip ettiğimiz oteller var. Helal turizmde misafirin harcama kapasitesi yüksek, kişi başı harcama Türkiye genelinde tespit ettiğimiz bin 296 dolar."

- "171 milyar dolarlık hacme ulaştı"

Turhan, sadece alkolsüz otelin helal konsept anlamına gelmediğini, ibadet imkanları, helal gıda, mahrem hizmetleri başta olmak üzere önemli kriterler olduğunu kaydetti.

"Helal turizm dünyada çok ciddi bir pazara ulaştı. 2018'de yapılan bir çalışmaya göre 171 milyar dolarlık hacme ulaştı. Fakat Türkiye bunun çok azını alıyor. Dünya helal turizmle alakalı önemli yatırım yapıyor, standartları yayınladı, kamu nezdinde tanınıyor. Devletler, helal turizmle alakalı tanıtımlar yapıyor." diyen Turhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışma yaparak. yönetmeliklerin belirlenmesi için önemli yol aldıklarını bildirdi.

Turhan, araştırmaya göre 121 milyon Müslümanın başka bir ülkeye seyahat ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye gelen Müslüman nüfus sayısı 8,5 milyon. İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerden gelenlerin sayısı 2,5 milyon. Kalan 5-6 milyonun gurbetçilerimiz olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak 121 milyonun en az yüzde 10'unu çekmemiz gerekiyor. Türkiye ciddi anlamda bu pazar payını almaya talip. Helal turizm otellerinde mahrem hizmetlerinden dolayı havuz sayıları çok fazla. Pandemi sürecinde bu bir avantaja dönüştü. Havuz sayısı çok olunca kimse toplu bir yerde girmiyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin
Ekonomi

'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında açıklama yapan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatan..
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı