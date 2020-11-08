Kovid-19 denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yeri faaliyetten men edildi

6 Kasım Cuma günü yapılan incelemelerde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları ile taksi seferleri sırasında 13 işyeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işyerleri için suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, valiliklere gönderilen "Koronavirüs Salgın Kontrolleri" hakkında genelge kapsamında 6 Kasım'da toplu taşıma araçları, taksiler, pazar yerleri, kalabalık caddeler, bulvarlar ve sokaklar denetlendi.

Yapılan incelemelerde 12 bin 501 ekip ve 42 bin 313 personel görev aldı.

Ekipler tarafından 7 bin 938 şehirlerarası ve 24 bin 213 şehir içi toplu taşıma aracı, 10 bin 207 taksi, 1837 pazar yeri ve kalabalık cadde, bulvar ve caddelerde 63 bin 58 işyeri kontrol edildi.

Denetimler sırasında, Kovid-19 tedbirlerine aykırı olduğu tespit edilen şehir ve şehirlerarası hizmet veren 105 toplu taşıma aracına taksiyle seyahat yasaklandı, 13 işyeri yasaklandı, 585 kişi ve işyerine dava açıldı, 4 bin 336 işyerleri uyarıldı.

Ayrıca 6 bin 412 kişinin maske ihtiyacına uymadığı, 12 kişinin ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi.

Tedbirlere uymayan kişi ve işyerlerine idari para cezası verildi.