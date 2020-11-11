  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Aktüel

Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:39:01 -
Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde

WASHINGTON (AA) - Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerikan basınının manşetine taşındı.

ABD'nin en önde gelen gazetelerinden New York Times, çiftin haberini "Kovid-19'u çözmek için öne çıkan aşının arkasındaki karı-koca takımı" başlığını attı.

Haberde çiftin Türkiye'den Almanya'ya yerleşme ve buradaki çalışmalarından da bahsedildi.

Türeci ve Şahin ile yapılan bir röportaja da yer verilen haberde Şahin, geliştirmekte oldukları aşıyla ilgili, "Bu Kovid döneminin bitişinin başlangıcı olabilir." ifadesini kullandı.

- Aşı haberini çay içerek kutlamışlar

Öte yandan çift, pazar günü aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından kendilerine Türk çayı demleyerek bu haberi kutladıklarını anlattı.

Türeci-Şahin çiftini manşetine taşıyan bir diğer ABD'li yayın kuruluşu da CNN International oldu.

CNN International, haber için "Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Türk-Alman çift" başlığını kullandı.

Çiftin yaşam ve meslek hikayelerine yer verilen haberde, "Bilim dünyası için bu aşı muazzam bir adımken, Şahin ve Türeci tıbbi başarılar dünyasının emektarları olacak." ifadelerine yer verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Motosiklet üzerinden ateş açtılar! Yaralılar var
Yerel

Motosiklet üzerinden ateş açtılar! Yaralılar var

Adana’da motosiklet üzerinde bulunan kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Prof. Dr. Sait Yılmaz açıkladı! “Bu aşının amacı çip enjekte etmek
Korona Virüs

Prof. Dr. Sait Yılmaz açıkladı! “Bu aşının amacı çip enjekte etmek"

Prof. Dr. Sait Yılmaz’a göre, arkasında Bill Gates, Aşı Geliştiren Eczacılar Birliği (GAVI), Rockefeller ve Rothschilds ailelerinin olduğu b..
Adalet Bakanlığı Personel Alımı
Ekonomi

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı başvuru | İş arayan vatandaşlar bakanlıkların personel arayıp aramadığını merak ediyor. Resmi Gazete’de..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay