Kouassi yola çıktı geliyor
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın dün prensip anlaşmasına vardıklarını acıkladığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın dün prensip anlaşmasına vardıklarını acıkladığı Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.
27 yaşındaki futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından uçakta olduğu bir fotoğrafı paylaşarak 'Yoldayım' notunu düştü.
Çin'in Wuhan FC takımıyla olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Kouassi, Trabzonspor'u sosyal medyadan da takibe aldı.
27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Kouassi, 2017 yılında Shanghai Port'tan Wuhan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Ligde namağlup lider durumda bulunan Trabzonspor'da Gervinho yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmıştı. Prensip anlaşması sağlanan sol kanat oyuncusu Kouassi ile sözleşme imzalanırken, Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho'nun boşluğunu doldurmaya çalışacak.