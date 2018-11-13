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Kötü sonuçlar alan takımın futbolcusuna silahlı saldırı

Kolombiya takımlarından Deportivo Cali'de forma giyen Juan Sebastian Quintero, silahlı saldırıya uğradı.

13 Kasım 2018 Salı 17:49
Kötü sonuçlar alan takımın futbolcusuna silahlı saldırı

Kolombiya Liginde son hafta maçlarının ardından sıralamada ilk 8'e giremeyen Deportivo Cali'de taraftarlar, takımın 23 yaşındaki defans futbolcusu Juan Sebastian Quintero'ya suikast düzenledi. Sporx'te yer alan habere göre; Motosikletli bir çetenin Quintero'nun arabasına 6 kurşun sıktığı belirtildi. Futbolcunun babası da olayı doğrularken stoper oyuncusu, mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

"Sağ olarak kurtuldu"

Kolombiya basınına konuşan Quintero'nun babası, "Akşam yemeğine bekliyorduk. Ardından bir arkadaşı arayarak durumu anlattı. Kardeşi de arabanın içindeydi. Sağ olarak kurtuldu." sözlerini kullandı. Kolombiya Ligi'nde Deportivo Cali, ligi 10. sırada bitirirken ilk 8'de yer alıp şampiyonluk şansını kaçırmıştı. Ligde ilk 8'de bulunan takımlar ise yoluna devam etti.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:49
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