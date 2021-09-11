Kötü şartlarda eğitim gören Gazzeli çocukların yeni eğitim dönemi başlıyor

365 kilometrekarelik alanda 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı, İsrail saldırılarının olağan hale geldiği Gazze Şeridi'nde genç işsizliği ve eğitimi sorunları zirve yapmış durumda.

Nüfusun oldukça genç olduğu Gazze'de yeni öğretim yılı başlıyor, yaşları 6 ila 17 arasında değişen 300 bini aşkın öğrenci ilk ve orta seviyedeki eğitim dönemine giriyor. Yaklaşık 20 bin öğrenci ise bu sene ilk kez okula başlıyor.

Okula gidebilmek bir ayrıcalık

Okulların imkanları çok yetersiz ve sınıflar aşırı kalabalık. Fakat Gazze Şeridi'nde okula gidebilmek bile bir ayrıcalık sayılıyor, çünkü ekonomik nedenlerle pek çok çocuk hiç okula gidemiyor.

Okula giden ve gidemeyen tüm çocuklar ve gençler ailelerine katkı sağlayabilmek için çalışmak istiyor ama işsizliğin yüzde 43 seviyesinde olduğu Gazze Şeridi'nde genç işsizlik oranı bu rakamdan çok daha yüksek olduğundan çalışamıyor.

İş bulabilen çocuklar ve gençler ise gün boyu çalışmaları karşılığında günlük 2-4 dolar seviyesinde ücret alabiliyor.

Gazze Şeridi'nde üniversite okuma imkanı bulabilen azınlık da genellikle okuduğu alanda iş bulamıyor. Örneğin Gazze'deki üniversitelerden birinden bilgisayar mühendisliği alanında mezun olan Hamdi Lubad, alanında iş bulamadığından Gazze sahilinde haşlanmış mısır satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Gazze'nin artan nüfus yükü, İsrail ve Mısır yönetimlerinin bölgeye uyguladıkları abluka İsrail'in Gazze'yi yerle bir eden hava saldırılarıyla da birleştiğinde Gazze Şeridi insani bir krizin içinden çıkamıyor.

Kaynak: Mepa News