Kötü komşu insanı ev sahibi yaptırır! ABD vermeyince yerli ve millisi çıktı

Yeni Akit Ankara

Yerli ve milli olarak üretilen, dünyanın en gelişmiş sistemleriyle donatılmış son model savaş gemisi olarak gösterilen İstanbul Fırkateyni 2023 Eylül ayında hizmete girecek. 2021’de kızağa konan 112.2 metre boyunda ve 14.4 m. eninde 123 personel taşıyan gemi 2023 Eylülünde Deniz Kuvvetleri envanterine katılmak üzere gün sayıyor. Dünyanın en modern ve etkili fırkateynleri arasında gösterilen İstanbul Fırkateyni’nin donanım çalışmaları İstanbul Tersane Komutanlığı’nda halen devam ediyor.

Kötü müttefik, son sistem savaş gemisinin ortaya çıkmasını sağladı

ABD gemiye yerleştirilecek dikey atım sistemini vermeyince Türk mühendislerinin gerçekleştirdiği Hisar Lance dikey atım sistemi gemiye entegre edildi. Ayrıca ABD yapımı Harpoon füzesinin yerine de Roketsan tarafından üretilen Milli Atmaca Gemisavar Füzesi de İstanbul Fırkateyni’ne yerleştirilerek vurucu gücü en üst seviyeye çıkarıldı. Kötü müttefik ABD, hem kendisi, hem silah sistemleri yerli ve milli olan son derece gelişmiş bir savaş gemisinin oluşmasına neden olmuş oldu.