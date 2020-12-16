Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan TBMM Milli Savunma Sanayi Komisyonu Sözcüsü AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Kirazoğlu, “Yaptırımlara ilişkin konunun daha aklı selim ile daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Ama biz her türlüsüne ülke olarak hazırız. Bu noktada herhangi bir kaygımız, endişemiz yok” dedi.

Erdoğan: Rahatsızlık veriyoruz

Son günlerini geçiren ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hatayı biz yaptık. Bizden Patriotları istediklerinde vermedik. Onlar da arayış içerisinde buraya vardılar” sözlerini hatırlatan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da, “Amerika’nın duruşları sürekli bir şekilde kendi çıkarları yönünde olduğu için güçlenen bir Türkiye onları rahatsız ediyor” diye konuştu.

Ergür: Yerliliği tetikleyecek

ASSAM Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür ise, ‘kötü komşu insanı ev sahibi yapar’ sözünden hareketle şu değerlendirmede bulundu: “ABD’nin yaptırımlarına Türkiye yabancı değil. Daha önce de böyle yaptırımlar gördük. Yaptırımlar arasında en etkilisini 1974 Kıbrıs Harekatı’nda görmüştük. Bu da harekattaki ambargo sonrası Türkiye savunma sanayiye yönelmiş olması ile bugün geldiğimiz nokta itibari ile yüzde 74 oranında yerli ve milli bir savunma sanayi üretimine kavuştu. ABD’nin yapmış olduğu yaptırımlar Türkiye’yi yeni arayışlara sevk edecek ve kendi iç dinamikleri ile ekonomik anlamda güçlendirecek.”