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Yerel Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı
Yerel

Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Amasya'da 2 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:17:00 -
Kötü koku yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Gökmedrese Mahallesi'nde, 53 yaşındaki Tarık E'ye ait müstakil evden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri Amasya Belediyesine şikayette bulundu.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Biriken atıklar nedeniyle adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri çıkararak kamyona yükledi.

Tarık E'nin evinden 2 kamyon çöp çıkaran ekipler, burayı temizleyip dezenfekte ettikten sonra değerli eşyalarını ev sahibine teslim etti.

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