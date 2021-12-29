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Yerel Kötü koku sonrası feci gerçek ortaya çıktı
Yerel

Kötü koku sonrası feci gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş Ortaköy’de 56 yaşındaki erkek şahsın evinden gelen kötü koku apartman sakinlerini rahatsız edince acı gerçek ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 02:32:00 -
Kötü koku sonrası feci gerçek ortaya çıktı

Olay; saat 21.00’de Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerin de şahsın öldüğünü tespit etti.

Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, şahsın ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

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