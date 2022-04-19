Kötü haber verildi! Benzin ve motorine dev zamlar geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası brent petrol 120 dolara kadar tırmanırken, akaryakıt üzerine her gün büyük zamlar geldi. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları düşüşe geçti ve 99 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak bu düşüş benzin ve özellikle de motorine büyük indirimler olarak yansımadı. Brent petrolün tekrar yükselişe geçti ve ilk zam geçtiğimiz. günlerde motorine 1 lira 79 kuruş olarak yansıdı.

Petrol fiyatlarının yükselişi sürüyor. Özellikle dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'in koronavirüs vakalarındaki artışı bahane ederek bazı kısıtlamalara gitmesi ve Libya'daki arzda yaşanan sorunların devam etmesi petrolün fiyatını tırmandırıyor. Brent petrol beşinci işlem gününde de yükseliş kaydederek 114 dolardan işlem gördü.

Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zamlar

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynaklarından benzin ve motorine yeni zamların kahıda olduğu bilgisi geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü olduğu gibi pompa fiyatlarına yansıtmayan akaryakıt sektörünün artışları en hızlı şekilde pompaya yansıtmaya hazırlandığı belirtiliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatına yine gün aşırı kallavi zamlar yapılması bekleniyor.

İşte güncel motorin ve benzin fiyat listesi...

İstanbul'da benzin litre fiyatı 19,00 TL iken, motorinin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22 TL, Avrupa Yakası'nda 21,98 TL ile pompalara yansıyor.

Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 19,10 TL iken motorinin litre fiyatı 22,08 TL. İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.