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Ekonomi Kötü haber! Türkiye'de iki şirket daha iflas etti
Ekonomi

Kötü haber! Türkiye'de iki şirket daha iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-04-24 08:41:00 -
Kötü haber! Türkiye'de iki şirket daha iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken Bursa'da faaliyet gösteren iki şirket daha iflas bayrağını çekti.

Ekonomik krizle birlikte birer birer batan firmalar kervanına Bursa'dan 2 şirket daha eklendi.

İnegöl'de faaliyet gösteren Şifavet Veteriner Hekimlik Hizmetleri Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şirketi ile Ted Kağıtçılık Ambalaj Pazarlama Ticaret Limited Şirketi geçtiğimiz aylarda konkordato talep etmiş ve talebin ardından da bu durumdan kurtulamamışlardı.

İnegöl İcra Dairesi Müdürlüğü, iki şirket hakkında yeni bir duyuru yayımlarken, firmaların iflasına, iflasın aynı gün ve saatte açılmasına ve iflasın adi tasfiye usulüne göre uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

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