Kötü haber geldi: Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'da hafızalara kazınan Nurettin Sönmez'den şok haber

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde ‘Bamsı Beyrek’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nurettin Sönmez'den hayranlarını üzüntüye boğan haber geldi.

İlk bölümü 12 Aralık'ta Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Sipahi' dizisi kadrosuna geçen Sönmez kaza geçirdi. Acil ameliyata alınan ünlü oyuncu, kaza sonrasında hastane odasında çekilen sağ kolu alçılı haldeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, kolunun kilidi bozuk kapının camına girdiğini vurgularken büyük bir operasyon geçirdiğini belirtti.

'İŞLEV KAYBI RİSKİ'

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kez daha aynısı olmuştu. Ertesi gün sete gidecekken başıma bir kaza gelmişti. Yine öyle oldu. Kolum dirseğimle vurarak açmaya çalıştığım kilidi bozuk kapının camına girdi. Atlatılabilirse eğer, her kaza çok şey anlatır kişiye ve insanların kalplerini ortaya çıkartır gün gibi. Her şeyden önce işlev kaybı riski taşıdığım, çok zorlu ve beni ikinci kez böyle büyük bir operasyonda ameliyat eden doktoruma müteşekkirim."