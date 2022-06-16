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Ekonomi Kötü haber geldi! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha
Ekonomi

Kötü haber geldi! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Benzin ve motorine gelen zamlar durdurulamazken bu kez akaryakıt ürünlerinden kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatlarında peş peşe artışlar etiketlere yansımaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 11:21:00 -
Kötü haber geldi! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geldi. Kalyak, fuel oil ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı zamlanırken kalorifer yakıtı 25 liraya koşuyor.

Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geldi.

Fuel oilin litre fiyatı, 48 kuruş zamlandı. Kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 64 kuruş artarken yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı da 57 kuruş arttırıldı. Bu ürünlere son olarak 10 Haziran'da zam yapılmıştı.

Bugünden itibaren geçerli olan zamlar ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 18,33 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 22,64 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 14,21 TL/lt oldu.

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Yorumlar

Ensar Yılmazdoğan

Ben söyleyeyim, bu ülkeyi daha bir Allah kulu toparlayamaz, gözünüz aydın. Her kurumun başında o kurumun nasıl yönetileceğini bilmeyen insanlar var, yazık oluyor kurban olduğum ülkeme, sen bizi kurtar Allah'ım.
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