Kötü haber! Galatasaray'a şoke eden mesaj: İngiliz devi devreye girdi, 15 milyon Euro'luk teklif

Ajax'ın genç yıldızı Mohammed Kudus gösterdiği performansla Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı kırmızılı ekibin gündemindeki genç golcü için dünya devi de harekete geçti.

Mohammed Kudus, Manchester United radarında

Transferde daha önce Galatasaray ile de anılan isimlerden biri olan ve Hollanda'da Ajax forması giyen Mohammed Kudus ile ilgili Premier Lig ekibi Manchester United'ın devreye girdiği iddia ediliyor.

Erik ten Hag, Mohammed Kudus'ü istiyor

Fotomaç'ın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Ganalı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United devreye girmiş durumda. The Telegraph, menajer Erik ten Hag'ın Manchester United kadrosunda görmek istediği isimlerin başında PSV forması giyen Cody Gakpo dışında Mohammed Kudus isminin de yer aldığını yazdı.

Kudus, Eric ten Hag'ın eski öğrencisi

Öte yandan şu anda Manchester United'ı çalıştıran Eric ten Hag, Kudus'un 2020 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan Ajax'a transferinde önemli rol oynamıştı. Haber7'de yer alan habere göre: Hollanda basınında da Kudus'un Eric ten Hag'ın teknik direktör olduğu dönemde Ajax'ta ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı, Hollandalı çalıştırıcının bu süreçte kendisine ciddi destek verdiği ifade edildi.

Kudus, Dünya Kupası'nda bir ilki başarmıştı

2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Gana'nın Güney Kore'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede genç futbolcu Mohammed Kudus, bir maçta Gana adına 2 gol atan ilk isim oldu.

15 milyon Euro'luk teklif

Manchester United'ın kısa süre içinde oyuncu için Hollanda ekibine 15 milyon Euro'luk bir teklifte bulunabileceği belirtildi.

Mohammed Kudus'un performansı

Başarılı oyuncu Ajax formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 10 gol ve 2 asist yaptı.