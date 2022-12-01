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Ekonomi Kötü haber! Akaryakıt fiyatlarında korkulan her an olabilir
Ekonomi

Kötü haber! Akaryakıt fiyatlarında korkulan her an olabilir

Çin'de yaşanan koronavirüs gelişmelerinin ardından brent petrol yeniden yükselişe geçti. 81 dolardan 87 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarının ardından gözler akaryakıt piyasasına çevrildi. 6 dolarlık artışın fiyatlara çok yakında yansıyacağı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 09:35:00 -
Kötü haber! Akaryakıt fiyatlarında korkulan her an olabilir

Petrol fiyatları Çin protestolarının etkisiyle Aralık 2021’den beri en düşük seviyesi olan 81 dolardan 87 dolara kadar yükseldi. Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim olarak yansımıştı...

Çin'deki protestolar, yatırımcıların risk alma iştahını baskılar ve enerji talebi görünümünü bozarak kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresi artırırken petrol Aralık'tan bu yana en düşük seviyesi olan 81 dolara kadar gerilemişti.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansırken, brent petrol bugün 87 dolar bandına kadar yükseldi.

1 Aralık 2022 tarihinde benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

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