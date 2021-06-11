Kötü başladık! A Milli Futbol takımımız İtalya'da kaybetti
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında İtalya'ya direnemeyen A Milli Futbol takımımız, deplasman 3-0'lık mağlubiyetle döndü.
A Milli Futbol takımımız EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ilk maçında, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
İlk golü kendi kalemize attık
Roma Olimpiyat standındaki mücadelede rakibimize kaydedilen ilk golü, 53. dakikada Merih Demiral kendi kalesine attı. Maçın 66. dakikasında Ciro Immobile farkı 2'ye çıkarttı. Dakika 79'da sahneye çıkan Insigne, maçın skorunu belirledi.
Penaltı beklediğimiz pozisyon
Maçın 44. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda, penaltı beklenirken, maçın hakemi Danny Makkelie oyunu devam ettirdi.
Çarşamba günü Azerbaycan deplasmanındayız
Koronavirüs salgını sebebi ile 1 yıl ertelemeli başlayan EURO 2020'deki ikinci maçıkız 16 Haziran Çarşamba saat 19:00'da gerçekleşecek. A Milli Futbol takımımız Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler'e konuk olacak.