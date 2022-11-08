Kota getiriliyor! 1TB'ı aşanın hızı yavaşlatılacak!

SpaceX, Starlink uydu interneti hizmeti için sınırsız bant genişliği sunuyordu ancak artık 1TB indirmeyi aşan kullanıcıların hızını kısıtlayacak.

SpaceX'in Starlink interneti, lansmanından bu yana sınırsız bant genişliği içeriyordu ve hizmet teknik olarak müşterilere bunu sağlamaya devam ederken, tek bir ayda 1 TB'ı aşan kullanıcılar artık bu eşiğe ulaştıklarında kısıtlanacak.

Aboneler bir e-posta ile bilgilendirdi

Starlink, Cuma günü ABD ve Kanada'daki kullanıcılara, konut kullanıcılarının her ay "Öncelikli Erişim" ile nasıl başlayacağını ve daha sonra bu 1 TB eşiğini geçerlerse aylık fatura döneminin geri kalanında "Temel Erişim" ile kapsama almaya devam edeceğini açıklayan yeni "Adil Kullanım" politikasını özetleyen bir e-posta gönderdi.

Aboneler, kullanıcı hesaba sayfasından veri kullanımını takip ederek 1TB sınırına ne kadar yaklaştıklarını görebilecek. Bu arada ağ analiz şirketi Ookla’ya göre Starlink abone sayısının artmasından kaynaklı indirme ve yükleme hızlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Starlink, interneti yoğun olarak kullanan %10’luk kesimini sınırlayarak hızı iyileştirmeyi düşünüyor.