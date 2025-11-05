Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Bir yayında Nevşin Mengü'nün sözleri Şaban Sevinç'i rahatsız etti. Aralarından Ekrem İmamoğlu tartışması yaşandı. Mengü, İmamoğlu’nun oğlunun Hırvatistan’da şirketi olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Sevinç, Mengü’ye “sen de Almanlara çalışıyorsun” diyerek karşılık verdi.

Bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurması tartışma konusu oldu.

Nevşin Mengü, bunun “etik olmadığını” dile getirince, Şaban Sevinç X hesabından Mengü'nün geçmişte Almanya merkezli DW’de çalıştığını hatırlattı. Sevinç, Mengü’nün Türkiye iç siyasetine dair eleştirilerini yabancı merkezli bir medya kuruluşunda yaptığını belirterek, bu sözün çelişkili olduğunu ifade etti. Tartışma, sosyal medyada karşılıklı değerlendirmelerin sertleşmesine yol açtı.

İki gazeteci de İmamoğlu'nun finanse ettiği kişiler arasında yer almıştı

Gizli tanık, İmamoğlu'nun finanse ettiği gazetecilerin isimlerini açıklamıştı:

▪️"Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç..."

