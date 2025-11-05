  • İSTANBUL
Ödeme şartları belli oldu: Çok sayıda taşınmaz satışa çıkıyor!

İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifade vermek için emniyete geldi!

DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslerin alacaklarını ödemedi. Cezayı vatandaş çekiyor

Batı Trakya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Uzmanlar uyarıyor: Sahile yaklaşan zehirli denizanaları çoğaldı! Temastan kesinlikle kaçının

Osmanlı mirası yeniden doğuyor

Türkiye'den cesaret aldılar! S-400'ler havaalanına iniyor

Mahkeme CHP'yi reddetti! Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?

Dünya bunu konuşuyor! Atlas Okyanusu’nun ortasındaki denizaltıdan çıkanlar polisin bile ağzını bir karış açık bıraktı

BİST’te kartlar yeniden mi dağıtılıyor! İki holdinge kayyum kararı verildi TMSF el koydu
Gündem

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası
Gündem

Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Koşun Neviş Mengü ve Şaban Sevinç birbirine girdi Karşı mahallede İmamoğlu kavgası

Muhalif Nevşin Mengü, İmamoğlu’nun oğlunun Hırvatistan’da şirketi olduğunu ifşaladı, yine muhalif Şaban Sevinç, “sende Almanlara çalışıyorsun” dedi.

Bir yayında Nevşin Mengü'nün sözleri Şaban Sevinç'i rahatsız etti.  Aralarından Ekrem İmamoğlu tartışması yaşandı. Mengü, İmamoğlu’nun oğlunun Hırvatistan’da şirketi olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Sevinç, Mengü’ye “sen de Almanlara çalışıyorsun” diyerek karşılık verdi.

Bir televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'da şirket kurması tartışma konusu oldu.

Nevşin Mengü, bunun “etik olmadığını” dile getirince, Şaban Sevinç X hesabından Mengü'nün geçmişte Almanya merkezli DW’de çalıştığını hatırlattı. Sevinç, Mengü’nün Türkiye iç siyasetine dair eleştirilerini yabancı merkezli bir medya kuruluşunda yaptığını belirterek, bu sözün çelişkili olduğunu ifade etti. Tartışma, sosyal medyada karşılıklı değerlendirmelerin sertleşmesine yol açtı.

İki gazeteci de İmamoğlu'nun finanse ettiği kişiler arasında yer almıştı

Gizli tanık, İmamoğlu'nun finanse ettiği gazetecilerin isimlerini açıklamıştı:

 ▪️"Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Oda TV, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç..."

 

